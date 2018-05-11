В Иванове обнаружили очередную свалку ртутных ламп

Очередную свалку ртутных ламп обнаружили бдительные ивановцы на контейнерной площадке возле жилого дома. По словам очевидцев, связку опасных отходов неизвестные выбросили ночью с 10 на 11 мая.

Опасная находка была обнаружена в Свободном переулке. Рядом с контейнерной площадкой в подвальном помещении расположилось швейное производство. Люди утверждают, что именно там недавно проводились ремонтные работы по замене осветительных приборов. Впрочем, сами работники швейного производства эту информацию нам не подтвердили.

Второй день упаковка ртутных ламп продолжает лежать в нескольких метрах от детской площадки и здания департамента социальной защиты населения. Отметим, лампы эти являются ртутьсодержащими и подлежат обязательной утилизации как отходы 1-го класса опасности. По всей видимости, кто-то решил не утруждать себя заботой об экологии и просто выбросил их на помойку.