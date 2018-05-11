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95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер

Работы по установке сантехники проводились сегодня
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95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер
Работы по установке сантехники проводились сегодня
11.05.2018, 18:34
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95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер

На нашем сайте IvanovoNews мы рассказывали об Иване Константиновиче Осипове. Сразу же после Великой Отечественной войны он поселился в Подозёрском Комсомольского района и с тех пор живет там в однокомнатной квартире без удобств.

Ивану Константиновичу 95 лет. Он полностью слеп. И плохо слышит. В последнее время возникли большие трудности с тем, чтобы помыться. В беседе с корреспондентом IvanovoNews ветеран признался, что ко Дню Победы у него есть мечта – это душевая кабинка и бойлер для нагрева воды. И еще складная инвалидная коляска. Обычную ставить в маленькой квартире некуда.

История Ивана Константиновича вызвала большой общественный резонанс. Отреагировали и власти. В тот же день после публикации истории администрация Комсомольского района привезла ветерану Осипову инвалидное кресло. А спустя два дня после 9 мая установила ванну и бойлер. Заканчивают работы по подводу воды. От душевой кабины, пояснили в Комсомольской районной мэрии, семья ветерана отказалась, выбрав более удобный вариант для помывки.

Иван Константинович Осипов воевал на Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах автоматчиком. Был тяжело ранен в левую руку, голову, контужен. За участие в боевых действиях награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в ВОВ», «За оборону Ленинграда». Демобилизовался в 1947 году в звании гвардии старший сержант.

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