Сотрудники ивановского зоопарка высадили аллею из пирамидальных тополей

Аллея из 10 пирамидальных тополей в рамках акции была посажена сотрудниками зоопарка. Пять лет назад молодые деревья привезли из Липецкой области. Спустя годы растения отлично прижились в средней полосе. От старой посадки были выкопаны молодые побеги и посажены на территории, рядом с площадкой для культурно-массовых мероприятий и новых вольеров с копытными животными.

В этом году Всероссийский день посадки деревьев проводится 12 мая. Он проходит каждый год с подачи Организации Объединенных Наций. Свое начало праздник берет с 2011 года – этот год был признан Международным годом леса. Мероприятие по возобновлению и высадке леса было положительно принято Правительством России и агентством Федерации по лесному хозяйству.

Целью этого природоохранного дня послужило поддержание состояния лесов нашей страны и поддержание природных ресурсов, которые уничтожаются с каждым годом. Также определенный день, в который каждый может посадить дерево – это отличный способ привлечь внимание жителей и органов управления к проблемам незаконных вырубок леса в большом количестве регионов России, в том числе и в Ивановской области.