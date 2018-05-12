Лента новостей

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Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться

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В Иванове женщина задохнулась в квартире на 12-м этаже

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В Иванове прохожие обнаружили в аллее труп мужчины

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Сотрудники ивановского зоопарка высадили аллею из пирамидальных тополей

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В Кохме сгорел двухэтажный дом

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Очередной лесной пожар возник в Ивановской области

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95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер

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«Луки-Энергия» - «Текстильщик»: прямая трансляция

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В Иванове обнаружили очередную свалку ртутных ламп

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В продаваемой в Иванове турецкой клубнике нашли живых насекомых

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Жители Наволок собрали для ветеранов продуктовые наборы

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В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений

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В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза

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Падение ребенка с аттракциона «Вихрь»: первые результаты следствия

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В Ивановской области женщина ответит за членовредительство

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Ивановцев в День города угостят чаем из огромного Царя-самовара

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В Иванове игроманка второй раз попалась на организации подпольного клуба

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Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку

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Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса

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Программа Дня города Иваново

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В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану

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Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма

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Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы

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В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести

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В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения

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В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу

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В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

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В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В Шуе закроют городские парки

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Станислав Воскресенский посадил сосны

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С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта

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Для ивановцев проведут открытые уроки танцев

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 11 мая

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В Южском районе произошел лесной пожар

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ПОСЛУШАЙТЕ! Пиар на Победе: о многочисленных флагах «Единой России» на параде в Иванове

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В Иванове задержан координатор штаба Навального

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9 мая командиры-десантники устроили в кафе пьяный дебош, вызвав на подмогу 30 автоматчиков

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В Иванове будут бороться с ожирением

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Общедомовые счетчики тепла за счет жильцов, это она выбросила щенка с 5 этажа и увеличится ли пенсия

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В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей

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На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи

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В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»

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Ивановских перевозчиков просят сообщать о замеченных возгораниях сухой травы

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В Иванове трехлетний мальчик получил травмы головы при падении в автобусе

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В Иванове задержан сотрудник штаба Навального

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Еще 4 ивановских двора благоустроят по программе «Комфортная среда»

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Судебное решение по незаконной агитации в Кинешме в день президентских выборов вступило в силу

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У задолжавшего 4 млн рублей ивановца изъяли элитный кроссовер

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Ивановцев приглашают бороться с давлением