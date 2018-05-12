В Иванове прохожие обнаружили в аллее труп мужчины

Сегодня днем жители областного центра, гуляющие по аллее на проспекте Текстильщиков, обнаружили лежащее на газоне обездвиженное тело человека. Прохожие вызвали «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины (на вид 40-45 лет).
На место происшествия была вызвана полиция. Внешних следов насильственной смерти криминалисты не обнаружили. Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в настоящее время тело направлено на судмедэкспертизу. Личность скончавшегося устанавливается.