В Иванове женщина задохнулась в квартире на 12-м этаже

Трагедия произошла сегодня, 12 мая, на улице Громобоя областного центра. Около 13.35 в многоэтажном доме №23 возник пожар. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из окон квартиры на 12-м этаже шел дым.
«При тушении пожара в однокомнатной квартире был найден труп 68-летней женщины. Вероятная причина смерти - отравление продуктами горения. Тело направлено на медэкспертизу», - сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Установлено, что возгорание началось там, где расположен диван. Предположительная причина - неосторожное обращение с отрытым источником огня. К ликвидации пожара привлекались 20 человек и 7 единиц техники.