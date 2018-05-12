Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться

Согласно опубликованным "Единой Россией" данным бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков работает в настоящее время советником АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».
Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» - российская энергетическая компания, управляет государственными проектами развития энергетической инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, осуществляет операционную деятельность по выработке тепло- и электроэнергии на острове Русский в городе Владивостоке. Мажоритарный акционер — Российская Федерация в лице Росимущества (владеет 99,9% акций).
Гендиректором компании является Дмитрий Селютин.
Впрочем, Павлу Конькову, видимо, не нравится работать на Дальнем Востоке. (Не факт, правда, что он вообще там работает и хоть раз выезжал на свое новое место "работы")
Коньков подал заявление на участие в праймериз "Единой России" на выборах в Ивановскую областную Думу. Вероятно, он рассчитывает на то, что депутаты отправят его в Совет Федерации - быть сенатором от Ивановской области.
"Вряд ли для области это будет удачный выбор, поскольку Коньков уже показал свои «способности» и на уровне спикера облдумы, и на уровне губернатора - указывает в своем комментарии автор программы "Губерния. Итоги" Сергей Кустов.
- Но видимо таковы договоренности, о которых мы рассказывали
еще в октябре 2017 года. Это для области печально".
Судя по всему, праймериз, объявленный "ЕР" 3 июня, уже ничего не решает. Все списки уже давно согласованы.
Если вы хотите знать, кого "Единая Россия" выдвинет кандидатами в Ивановскую областную Думу еще до официальных праймериз - читайте комментарии "Список "ЕР" в Облдуму: ничего не меняется
" - ЗДЕСЬ.