Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться

Лента новостей
12.05.2018, 19:25
131 0
Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться
12.05.2018, 19:22
368 0
В Иванове женщина задохнулась в квартире на 12-м этаже
12.05.2018, 19:05
836 0
В Иванове прохожие обнаружили в аллее труп мужчины
12.05.2018, 17:02
867 1
Сотрудники ивановского зоопарка высадили аллею из пирамидальных тополей
12.05.2018, 16:52
1069 2
В Кохме сгорел двухэтажный дом
11.05.2018, 21:38
1957 0
Очередной лесной пожар возник в Ивановской области
11.05.2018, 18:34
2102 5
95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер
11.05.2018, 18:22
1573 1
«Луки-Энергия» - «Текстильщик»: прямая трансляция
11.05.2018, 17:28
1895 0
В Иванове обнаружили очередную свалку ртутных ламп
11.05.2018, 16:53
2669 0
В продаваемой в Иванове турецкой клубнике нашли живых насекомых
11.05.2018, 16:29
1615 0
Жители Наволок собрали для ветеранов продуктовые наборы
11.05.2018, 16:13
1612 3
В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений
11.05.2018, 15:59
1326 1
В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза
11.05.2018, 15:49
3189 3
Падение ребенка с аттракциона «Вихрь»: первые результаты следствия
11.05.2018, 15:14
2857 0
В Ивановской области женщина ответит за членовредительство
11.05.2018, 14:55
2284 0
Ивановцев в День города угостят чаем из огромного Царя-самовара
11.05.2018, 14:44
6040 2
В Иванове игроманка второй раз попалась на организации подпольного клуба
11.05.2018, 14:27
6628 3
Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку
11.05.2018, 13:47
1707 0
Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса
11.05.2018, 13:45
6716 0
Программа Дня города Иваново
11.05.2018, 13:21
5126 1
В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану
11.05.2018, 13:08
2201 0
Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма
11.05.2018, 13:01
4371 0
Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы
11.05.2018, 12:49
6505 0
В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести
11.05.2018, 12:31
3090 0
В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения
11.05.2018, 12:19
2046 0
В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу
11.05.2018, 11:57
1636 0
В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире
11.05.2018, 11:53
3506 0
В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика
11.05.2018, 11:38
2161 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
11.05.2018, 11:30
4759 2
В Шуе закроют городские парки
11.05.2018, 11:06
1743 10
Станислав Воскресенский посадил сосны
11.05.2018, 10:48
1477 2
С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта
11.05.2018, 10:29
1337 0
Для ивановцев проведут открытые уроки танцев
11.05.2018, 10:18
1111 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 11 мая
11.05.2018, 10:13
1140 0
В Южском районе произошел лесной пожар
10.05.2018, 20:39
2015 11
ПОСЛУШАЙТЕ! Пиар на Победе: о многочисленных флагах «Единой России» на параде в Иванове
10.05.2018, 19:20
6045 21
В Иванове задержан координатор штаба Навального
10.05.2018, 19:06
12229 29
9 мая командиры-десантники устроили в кафе пьяный дебош, вызвав на подмогу 30 автоматчиков
10.05.2018, 17:21
9572 9
В Иванове будут бороться с ожирением
10.05.2018, 16:44
3886 1
Общедомовые счетчики тепла за счет жильцов, это она выбросила щенка с 5 этажа и увеличится ли пенсия
10.05.2018, 16:26
2102 1
В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей
10.05.2018, 16:09
1618 0
На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи
10.05.2018, 15:33
1268 0
В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»
10.05.2018, 15:22
1134 1
Ивановских перевозчиков просят сообщать о замеченных возгораниях сухой травы
10.05.2018, 14:56
2030 3
В Иванове трехлетний мальчик получил травмы головы при падении в автобусе
10.05.2018, 14:39
2413 12
В Иванове задержан сотрудник штаба Навального
10.05.2018, 14:08
2659 1
Еще 4 ивановских двора благоустроят по программе «Комфортная среда»
10.05.2018, 13:48
1671 3
Судебное решение по незаконной агитации в Кинешме в день президентских выборов вступило в силу
10.05.2018, 13:04
5142 1
У задолжавшего 4 млн рублей ивановца изъяли элитный кроссовер
10.05.2018, 12:39
5163 1
Ивановцев приглашают бороться с давлением
Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться
12.05.2018, 19:25
130 0
Согласно опубликованным "Единой Россией" данным бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков работает в настоящее время советником АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» - российская энергетическая компания, управляет государственными проектами развития энергетической инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, осуществляет операционную деятельность по выработке тепло- и электроэнергии на острове Русский в городе Владивостоке. Мажоритарный акционер — Российская Федерация в лице Росимущества (владеет 99,9% акций).
Гендиректором компании является Дмитрий Селютин.

Впрочем, Павлу Конькову, видимо, не нравится работать на Дальнем Востоке. (Не факт, правда, что он вообще там работает и хоть раз выезжал на свое новое место "работы")
Коньков подал заявление на участие в праймериз "Единой России" на выборах в Ивановскую областную Думу. Вероятно, он рассчитывает на то, что депутаты отправят его в Совет Федерации - быть сенатором от Ивановской области.
"Вряд ли для области это будет удачный выбор, поскольку Коньков уже показал свои «способности» и на уровне спикера облдумы, и на уровне губернатора - указывает в своем комментарии автор программы "Губерния. Итоги" Сергей Кустов. -  Но видимо таковы договоренности, о которых мы рассказывали еще в октябре 2017 года.  Это для области печально". 
Судя по всему, праймериз, объявленный "ЕР" 3 июня, уже ничего не решает. Все списки уже давно согласованы. 
Если вы хотите знать, кого "Единая Россия" выдвинет кандидатами в Ивановскую областную Думу еще до официальных праймериз - читайте  комментарии "Список "ЕР" в Облдуму: ничего не меняется" - ЗДЕСЬ.


Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации