В Иванове водитель легковушки устроил на дороге разборку с маршрутчиком

В ивановских соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован конфликт водителей – легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса. Публиковать в СМИ эти кадры со звуком не представляется возможным по известным причинам. Но из контекста становится понятно, что агрессивное поведение автомобилиста вызвано тем, что маршрутчик его подрезал.

Нервы у водителя легковушки сдали, он перегородил путь микроавтобусу, подошел к водительской двери, открыл ее и буквально набросился на маршрутчика, ударив его кулаком по лицу. Якобы за то, что тот его наглым образом подрезал.

Что там на самом деле произошло на дороге между маршруткой и легковушкой, неизвестно. Но, видимо, дорожный инцидент был довольно серьезным, раз это так вывело из себя автомобилиста.

Потасовка и словесная перепалка закончились быстро. Инициатор конфликта сел в свою машину и уехал. И уже не слышал, как в его адрес летели угрозы возмущенного и обиженного маршрутчика.

К слову, большинство комментаторов инцидента встали на сторону автомобилиста, считая, что езда водителей маршруток сегодня в Иванове не выдерживает никакой критики.

Видео: ВКонтакте – Автопартнер