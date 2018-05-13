Сенатор Валерий Васильев может подать документы на участие в праймериз "Единой России"

По информации ivanovonews, действующий сенатор от Ивановской области Валерий Васильев может подать документы в ближайшие дни на участие в праймериз "Единой России" по выборам депутатов Ивановской областной Думы.
На этот счет идут переговоры, однако окончательного решения еще не принято.
Ранее на праймериз "ЕР" в областную Думу выдвинулся экс-губернатор области Павел Коньков. Именно его называют основным кандидатом
в сенаторы от законодательного органа.
Не исключено, что Васильев готов составить ему конкуренцию в борьбе за пост сенатора от Думы.
Сам Васильев пока никак не комментирует эту информацию.
UPD.
Не исключено, что в борьбу за пост сенатора включиться еще один кандидат
- но это уже будет чиновник федерального уровня.
Подробнее о борьбе за места в округах в новую Думу читайте в материале "Список кандидатов "Единой России" на выборах в Облдуму-2018: ничего не меняется"
В соответствии с законом, сенатором от Думы (законодательного органа субъекта Федерации) можно стать только в случае, если кандидат в сенаторы был избран депутатом в Думу в результате прямых выборов. (В Иванове они пройдут в сентябре 2018 года).
При этом губернатор области после своего избрания имеет право выдвинуть вторую кандидатуру в сенаторы Ивановской области - но уже от исполнительной власти. Кто это будет, Станислав Воскресенский еще не заявлял, однако после выдвижения на выборах губернатора он обязан назвать как минимум трех своих кандидатов в сенаторы.