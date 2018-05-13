Видео от Воскресенского: губернатор забрался на колокольню в Лежневе и снял работу часов
Губернатор области Станислав Воскресенский разместил на своей странице в соцсети видео, которое он снял внутри колокольни в Лежневе.
Лежневский район Станислав Воскресенский посетил 11 мая - побывал в поликлинике, средней школе, на заводе подъемников
и в фирме "Стандарстпласт"
Сообщалось, что Воскресенский осмотрел памятник истории и культуры - колокольню ансамбля Троицко-Знаменской церкви. (В 2017 году здесь проводили первый цикл ремонтно-реставрационных работ, а в 2018 году на завершение реставрации колокольни предоставлены средства федерального бюджета в объеме свыше 40 млн рублей).
Теперь из видео, размещенного губернатором в соцсети (смотрите его внизу данной новости) понятно, что Воскресенский забирался на колокольню - на самый верх - лично. И сделал также несколько фото, которые вы также можете посмотреть.
76-ти метровая колокольня была построена в 1823 году в честь победы в войне с Наполеоном и входит в ансамбль Троицко-Знаменской церкви, построенной в 1745 году. На самый верх ведут 232 ступеньки.
В 1870 году в колокольню вмонтировали часы с курантами и четырьмя циферблатами на все стороны света, которые были произведены фирмой «Братья Бутенопы», которая изготовила в том числе и часы на Спасской башне Кремля, и часы на Большом Кремлевском дворце. Часы идут до сих пор.