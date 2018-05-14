ДТП с маршруткой в Иванове: двое серьезно пострадавших
13 мая около 19:20 произошло ДТП на перекрестке ул. Ермака и ул. Тимирязева в Иванове.
По словам свидетелей, маршрутка не пропустила автомобиль "Шкода" при повороте, в результате чего произошло столкновение. Сильнее всех пострадал водитель легкового автомобиля и женщина в маршрутке. Остальным была оказана помощь на месте.
В маршрутке боковую дверь сразу открыть не смогли, поэтому пассажиры выбивали заднюю дверь.
Вину водителей устанавливают правоохранительные органы.