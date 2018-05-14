В регионе задолженность за энергоресурсы выросла более чем на 40%

По итогам первого квартала 2018 года суммарная задолженность всех клиентов ООО «ЭСК Гарант» выросла на 42% и составила 3 млрд 329 млн рублей. Из них задолженность юридических лиц за потребленную тепловую энергию – 1 млрд 845 млн рублей (выросла на 48%), долги за электроэнергию выросли на 35% до 1 млрд 484 млн рублей.

«Значительный рост дебиторской задолженности в первом квартале обусловлен снижением платежной дисциплины, характерным в начале года как для физических, так и для юридических лиц», - говорится в сообщении «ЭСК Гарант».

В энергосбытовой компании напоминают, что, задерживая платежи, потребитель рискует не только остаться без электроснабжения, но и понести дополнительные расходы: погасив задолженность, ему придется оплатить также судебные расходы, штрафы, работы по отключению. В первом квартале по области от электроснабжения было отключено 972 физлица, задолжавших порядка 6 млн рублей. Подача электроэнергии была возобновлена по 742 адресам после того, как значительная часть потребителей перечислила поставщику в счет погашения задолженности около 4,6 млн рублей.

За этот же период на физических лиц было направлено в суд 1186 заявлений; вынесено 975 судебных приказов почти на 6,9 млн рублей. Задолженность на сумму 2,8 млн была погашена по исполнительным листам.