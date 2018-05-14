Лента новостей

 43

В Иванове в спортивном «Сабантуе» приняли участие более 500 человек

 170

Дом, гараж и два автомобиля сгорели в Фурманове

 142

В Ивановской области пройдет всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!»

 265

Кто должен вывозить строительный мусор и спиленные ветки

 280

В праймериз "Единой России" будет участвовать Юрий Смирнов

 244

В регионе задолженность за энергоресурсы выросла более чем на 40%

 240

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 14 мая

 2072

ДТП с маршруткой в Иванове: двое серьезно пострадавших

 2209

Видео от Воскресенского: губернатор забрался на колокольню в Лежневе и снял работу часов

 1438

Сенатор Валерий Васильев может подать документы на участие в праймериз "Единой России"

 9463

В Иванове водитель легковушки устроил на дороге разборку с маршрутчиком

 8807

В Иванове сбитый грузовиком фонарный столб повис на проводах над дорогой

 6432

Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться

 7859

В Иванове женщина задохнулась в квартире на 12-м этаже

 11470

В Иванове прохожие обнаружили в аллее труп мужчины

 9054

Сотрудники ивановского зоопарка высадили аллею из пирамидальных тополей

 5917

В Кохме сгорел двухэтажный дом

 5427

Очередной лесной пожар возник в Ивановской области

 4255

95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер

 3149

«Луки-Энергия» - «Текстильщик»: прямая трансляция

 3101

В Иванове обнаружили очередную свалку ртутных ламп

 4124

В продаваемой в Иванове турецкой клубнике нашли живых насекомых

 2729

Жители Наволок собрали для ветеранов продуктовые наборы

 2631

В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений

 2137

В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза

 4349

Падение ребенка с аттракциона «Вихрь»: первые результаты следствия

 3873

В Ивановской области женщина ответит за членовредительство

 2946

Ивановцев в День города угостят чаем из огромного Царя-самовара

 7319

В Иванове игроманка второй раз попалась на организации подпольного клуба

 8011

Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку

 2299

Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса

 9763

Программа Дня города Иваново

 7190

В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану

 2952

Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма

 5333

Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы

 7928

В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести

 3681

В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения

 2491

В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу

 2019

В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

 3925

В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика

 2481

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

 5402

В Шуе закроют городские парки

 2039

Станислав Воскресенский посадил сосны

 1758

С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта

 1573

Для ивановцев проведут открытые уроки танцев

 1325

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 11 мая

 1352

В Южском районе произошел лесной пожар

 2245

ПОСЛУШАЙТЕ! Пиар на Победе: о многочисленных флагах «Единой России» на параде в Иванове

 6478

В Иванове задержан координатор штаба Навального

 13407

9 мая командиры-десантники устроили в кафе пьяный дебош, вызвав на подмогу 30 автоматчиков