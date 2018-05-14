В праймериз "Единой России" будет участвовать Юрий Смирнов

На праймериз Единой России подал документы депутат Госдумы Юрий Смирнов (в список территориальной группы № 6: Вичугский, Приволжский районы )
В одномандатном округе (который совпадает с этой группой) документы подал действующий депутат Анатолий Буров.
15 мая в «Единой России» заканчивается прием заявлений на праймериз - именно нам решается вопрос, кто станет кандидатом от "Единой России" на выборах депутатов Ивановской областной Думы, которые состоятся в сентябре 2018 года.
Подробнее о борьбе за места в округах в новую Думу читайте в материале "Список кандидатов "Единой России" на выборах в Облдуму-2018: ничего не меняется
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