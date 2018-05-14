Кто должен вывозить строительный мусор и спиленные ветки

Жители Ивановской области часто обращаются на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО с вопросом: с кого спросить за вывоз строительного мусора и спиленных веток.

«В соответствии с законодательством разные службы должны вывозить различные виды отходов. Так, например, за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) отвечает регоператор. В них, в том числе, входит крупногабаритный мусор - мебель, бытовая техника, которые не умещаются в контейнерах. Это все включено в тариф на услуги организации, - отвечает регоператор. - Трава и деревья не относятся к ТКО. Так, ветки, которые остались после кронирования деревьев, должна убирать та же организация, что и выполняла работы. Это управление благоустройства города, управляющая компания или энергетики. А мусор, собранный в ходе субботников, вывозится под руководством управления благоустройства города».

То же самое касается и строительного мусора, который остается, к примеру, после работ по капитальному ремонту кровли, инженерных сетей, фасадов. Его вывоз должен организовать подрядчик, проводивший работы, поскольку это уже заложено в смете на ремонт.

«Если организации не могут самостоятельно вывезти строительный мусор, ветки, распиленные деревья, они могут заключить договор с любым подрядчиком, - отмечает руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Надежда Гришина. – Такую услугу за дополнительную плату предоставляем и мы. В Иванове немало управляющих компаний, которые заботятся о вверенных им территориях, поэтому они заключили с нами договор и оперативно вывезли мусор».

Для вывоза строительного мусора и спиленных веток регоператор может предоставить бункеры, ломовозы или бортовые машины.