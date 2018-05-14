В Ивановской области пройдет всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!»

С 15 по 20 мая в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского в пятый раз будет проходить V Всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!».
Открытие фестиваля состоится 15 мая в 13.00, по сложившейся традиции кинешемский драмтеатр представит юному зрителю новую постановку - премьеру спектакля «Русалочка» по произведению Ганса Христиана Андерсена. Режиссер-постановщик - Наталья Николаева, художник-постановщик - Наталия Машаткова, хореограф-постановщик - Марина Анисимова, художник по костюмам - Наталья Ситуха.
В этом году в фестивале примут участие - Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского, Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского, Московский театр «Объединенная мастерская», Ивановский музыкальный театр, Кинешемский театр юного зрителя им. Л.В. Раскатова, народный любительский театр клуба «Октябрь» г. Кинешма.
На малой и большой сцене театра они покажут свои самые лучшие постановки: «Принцесса на горошине», «Бамбуковый остров», «Волшебная рукавичка», «Приключения в Труффальдинии» и другие.
Закроется фестиваль 20 мая в 12.00 спектаклем кинешемского театра «Волшебная лампа Аладдина».
Программа фестиваля:
15 мая, 13.00
Торжественное открытие фестиваля
Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского
Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 0+
16 мая, 13.00
Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского
В. Лесовой «Принцесса на горошине» 6+
17 мая, 10.00 и 13.00
Московский театр «Объединенная мастерская»
А. Богачева «Бамбуковый остров» 0+
18 мая, 10.00
Ивановский музыкальный театр
Е. Шашин «Принцесса на горошине» 0+
19 мая, 10.00 и 12.00
Кинешемский Театр юного зрителя им. Л.В. Раскатова
В. Яблоков «Волшебная рукавичка» 0+
Малая сцена
19 мая, 13.00
Народный любительский театр клуба «Октябрь» г.о. Кинешма
О. Ледова «Приключения в Труффальдинии» 0+
20 мая, 12.00
Торжественное закрытие фестиваля
Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского
«Волшебная лампа Аладдина» 0+