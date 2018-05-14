В Иванове в спортивном «Сабантуе» приняли участие более 500 человек

12 мая в ивановской школе №18 состоялся общегородской спортивно-оздоровительный праздник «Сабантуй». В нем приняли участие более 500 школьников.
Для участников была организована работа 18 спортивно-игровых площадок, включающих татарские и русские народные игры, а также традиционные развлечения.
Помимо этого, гостей ждал интеллектуальный квест, посвященный 100-летию Иваново-Вознесенской губернии, массовые спортивные игры по футболу, пионерболу, баскетболу и волейболу. Самые отважные сражались на мечах и метали копья на исторической площадке «Превращаемся в древних рыцарей».
Кроме того, в этот день любой желающий мог выполнить нормы ГТО по дисциплинам: стрельба из винтовки, разборка автомата, подтягивание и полоса препятствий.
Настоящим сюрпризом для всех участников праздника стало выступления гостей из республики Татарстан, Казани и Костромы.
В 2018 году общегородской спортивно-оздоровительный праздник «Сабантуй» проводился в областном центре уже в 12-й раз.