Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове

Как мы сообщали ранее, в минувшее воскресенье в областном центре произошла серьезная авария с участием общественного транспорта. На перекрестке улиц Ермака и Тимирязева маршрутный микроавтобус при повороте налево столкнулся с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем «Шкода Фабия».
По уточненным данным УМВД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали 5 человек:
1. 27-летний водитель «Шкода Фабия», с травмами головы, рваная рана правой кисти доставлен в 7 городскую больницу;
2. пассажир иномарки, 24-летняя девушка, с сочетанной травмой, травматическом шоке 1 степени доставлена в ОКБ.
Пассажиры автобуса:
3. мальчик 10 лет, с травмами головы доставлен в ОКБ;
4. 38-летняя женщина, с травмами головы, ушибом голени доставлена в 7 городскую больницу;
5. 44-летняя женщина, с травмами головы доставлена в 7 городскую больницу.
У водителя «Шкоды» взята кровь на исследование. Водитель автобуса был трезв. На него составлен административные материал по ст. 12.13 ч.2 (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков), 12.27 ч.1 (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является) КоАП РФ.