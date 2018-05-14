Ивановская область немного улучшила позицию в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады

Составлен неофициальный рейтинг регионов по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников за последние 4 года.
В этом году на Всероссийской олимпиаде школьников вручили 2284 диплома, это приблизительно 1,55 диплома на 100 тыс. населения страны. То есть, коэффициент больше 1,55 говорит о результате выше среднего. В 2018 году 37 регионов улучшили свое место в рейтинге, 10 – сохранили, а 35 – сдали позиции.
Ивановская область улучшила в этом году свою позицию в рейтинге на 2 пункта, заняв 42 место из 82. Коэффициент нашего региона за 4 года составил:
2015г. - 0,58
2016г. - 0,87
2017г. - 0,59
2018г. - 0,59
Как видим, результаты 2018 года хуже результатов 2016-го.
Первое место в рейтинге традиционно занимает Москва, последнее – Северная Осетия. Ярославская область – на 11 месте, Нижегородская – на 28, Костромская – на 67, Владимирская – на 70.