На площади Победы в Иванове пройдет мастер-класс по церковному звону

19 мая, в День города Иваново, Иваново-Вознесенская епархия откроет на площади Победы «Монастырское подворье», где состоится ряд мероприятий.
С 11.00 на площади будет представлена уникальная экспозиция, посвященная новомученикам и исповедникам Иваново-Вознесенской земли. Сестры из Свято-Введенского монастыря расскажут об ивановских святых, начиная от самых древних и заканчивая нашими современниками, пострадавшими за Христа в XX веке.
В 13.00 на «Монастырском подворье» состоится концерт хора Успенского кафедрального собора и детских коллективов воскресных школ областного центра.
В 14.00 сестры Введенского монастыря проведут мастер-класс по церковному звону на передвижной установке.
В течение всего дня на площади Победы будет работать обширная церковная ярмарка, где ивановцы смогут продегустировать и купить экологически чистую продукцию, выращенную и изготовленную в монастырях и приходах Иваново-Вознесенской, Шуйской и Кинешемской епархий: хлеб, молочные продукты, чай, квас, монастырскую выпечку и многое другое.
Также на ярмарке будет возможность приобрести памятные сувениры, игрушки, предметы домашнего обихода, изготовленные воспитанниками воскресных школ города Иваново. Педагоги воскресных школ проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.