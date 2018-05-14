В Иванове все желающие смогут принять участие в лазерных боях

В День города, 19 мая, на площади Пушкина (на площадке рядом с Россельхозбанком) состоится турнир по лазертагу. В лазерных боях смогут принять участие все желающие в возрасте от 9 лет.
Однако обязательным условием участия является подача предварительной заявки от команды на адрес электронной почты: info@paintball-ivanovo.ru не позднее 23.00 17 мая. Количество команд ограничено. Победителей турнира ждут медали, грамоты и ценные призы от организаторов.
Регламент турнира:
12.30 – 13.00 – регистрация команд-участников;
13.00 – 13.10 – инструктаж;
13.10 – 13.20 – открытие соревнований;
13.20 – начало соревнований;
16.30 – окончание соревнований;
16.40 – подведение итогов, награждение.
Лазертаг или лазерный бой - высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры состоит в «поражении» игроков-противников и специальных интерактивных мишеней безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. «Поражение» происходит путём регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на одежде игрока. Игра позволяет участнику не только развить выносливость, но также тренирует меткость и быстроту реакции.
Кроме того, в ходе мероприятия будет организована выставка пэйнтбольного оборудования, с которым можно будет сфотографироваться. Все желающие смогут проконсультироваться и записаться в секцию пэйнтбола.