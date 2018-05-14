Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Чистить русло Тезы начнут в июне

На реализацию первого этапа работ направлено почти 20 млн рублей
Лента новостей
14.05.2018, 14:05
66 0
В Иванове назначен новый руководитель управления информационных ресурсов
14.05.2018, 13:37
653 2
В Иванове выявили недостатки дворов, отремонтированных в прошлом году
14.05.2018, 13:04
369 0
Чистить русло Тезы начнут в июне
14.05.2018, 12:43
539 0
В Иванове все желающие смогут принять участие в лазерных боях
14.05.2018, 12:37
539 0
На площади Победы в Иванове пройдет мастер-класс по церковному звону
14.05.2018, 12:31
1278 2
На трассе Приволжск-Плёс водитель «Пежо» сбил лося
14.05.2018, 12:18
1506 1
В Иванове одна горящая «ГАЗель» подожгла вторую
14.05.2018, 11:57
922 0
Ивановская область немного улучшила позицию в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады
14.05.2018, 11:31
1561 3
Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове
14.05.2018, 10:35
1432 0
В Иванове в спортивном «Сабантуе» приняли участие более 500 человек
14.05.2018, 10:19
1050 0
Дом, гараж и два автомобиля сгорели в Фурманове
14.05.2018, 10:12
727 0
В Ивановской области пройдет всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!»
14.05.2018, 10:04
1165 4
Кто должен вывозить строительный мусор и спиленные ветки
14.05.2018, 10:00
1166 0
В праймериз "Единой России" будет участвовать Юрий Смирнов
14.05.2018, 09:47
707 1
В регионе задолженность за энергоресурсы выросла более чем на 40%
14.05.2018, 09:36
633 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 14 мая
14.05.2018, 00:07
2716 6
ДТП с маршруткой в Иванове: двое серьезно пострадавших
13.05.2018, 23:20
2963 4
Видео от Воскресенского: губернатор забрался на колокольню в Лежневе и снял работу часов
13.05.2018, 22:50
1914 0
Сенатор Валерий Васильев может подать документы на участие в праймериз "Единой России"
13.05.2018, 17:44
10659 16
В Иванове водитель легковушки устроил на дороге разборку с маршрутчиком
13.05.2018, 14:34
9893 2
В Иванове сбитый грузовиком фонарный столб повис на проводах над дорогой
12.05.2018, 19:25
7016 20
Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться
12.05.2018, 19:22
8321 0
В Иванове женщина задохнулась в квартире на 12-м этаже
12.05.2018, 19:05
11863 1
В Иванове прохожие обнаружили в аллее труп мужчины
12.05.2018, 17:02
9354 2
Сотрудники ивановского зоопарка высадили аллею из пирамидальных тополей
12.05.2018, 16:52
6130 8
В Кохме сгорел двухэтажный дом
11.05.2018, 21:38
5610 0
Очередной лесной пожар возник в Ивановской области
11.05.2018, 18:34
4381 7
95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер
11.05.2018, 18:22
3265 1
«Луки-Энергия» - «Текстильщик»: прямая трансляция
11.05.2018, 17:28
3194 3
В Иванове обнаружили очередную свалку ртутных ламп
11.05.2018, 16:53
4231 0
В продаваемой в Иванове турецкой клубнике нашли живых насекомых
11.05.2018, 16:29
2809 0
Жители Наволок собрали для ветеранов продуктовые наборы
11.05.2018, 16:13
2718 3
В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений
11.05.2018, 15:59
2211 1
В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза
11.05.2018, 15:49
4486 4
Падение ребенка с аттракциона «Вихрь»: первые результаты следствия
11.05.2018, 15:14
4011 0
В Ивановской области женщина ответит за членовредительство
11.05.2018, 14:55
3037 0
Ивановцев в День города угостят чаем из огромного Царя-самовара
11.05.2018, 14:44
7452 2
В Иванове игроманка второй раз попалась на организации подпольного клуба
11.05.2018, 14:27
8186 4
Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку
11.05.2018, 13:47
2404 0
Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса
11.05.2018, 13:45
10509 1
Программа Дня города Иваново
11.05.2018, 13:21
7793 2
В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану
11.05.2018, 13:08
3116 0
Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма
11.05.2018, 13:01
5534 0
Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы
11.05.2018, 12:49
8134 0
В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести
11.05.2018, 12:31
3763 0
В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения
11.05.2018, 12:19
2551 0
В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу
11.05.2018, 11:57
2078 0
В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире
11.05.2018, 11:53
4013 0
В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика
11.05.2018, 11:38
2528 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
Чистить русло Тезы начнут в июне
На реализацию первого этапа работ направлено почти 20 млн рублей
14.05.2018, 13:04
369 0

В текущем году начнется первый этап расчистки русла реки Теза в Шуйском районе. Всего будет расчищено 2,4 км русла реки, работы запланированы в три этапа до 2020 года. Об этом сообщили сегодня в департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области.

В ведомстве рассказали, что компания-подрядчик ООО «НПП ЭкоГидроТехнологии» определена по итогам конкурсных процедур. Имеет опыт выполнения подобных работ, укомплектована необходимой техникой.

«Напомню, что эта же компания проводила очистку русла реки Вергуза, работы были выполнены качественно и в установленные сроки. Очистка дна русла Тезы от ила и мусора будет проведена с помощью земснаряда. На берегу организуют площадки – карты намыва – на которых будут собираться донные отложения. После высыхания их вывезут для захоронения, а площадки рекультивируют. Водный объект приведут в естественное состояние», – рассказал первый заместитель начальника департамента природных ресурсов и экологи Ивановской области Олег Меинов.

Он добавил, что на реализацию первого этапа работ направлено 19,9 млн рублей из федерального бюджета. Подготовительные работы уже ведутся, непосредственно расчистка русла реки начнется после завершения нереста рыбы в июне.

Напомним, что работы по расчистке русел рек Ивановского региона проводятся с 2007 года. Так, были расчищены русла рек Шохонка – в Приволжском районе, Змейка в Фурманове, Уводь – в Иванове, Палешка – в Палехе. Проведены работы по расчистке реки Вергуза в Ивановском районе. В прошлом году завершены работы по расчистке русла реки Вязьма в Тейкове.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации