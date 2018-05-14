Чистить русло Тезы начнут в июне

В текущем году начнется первый этап расчистки русла реки Теза в Шуйском районе. Всего будет расчищено 2,4 км русла реки, работы запланированы в три этапа до 2020 года. Об этом сообщили сегодня в департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области.

В ведомстве рассказали, что компания-подрядчик ООО «НПП ЭкоГидроТехнологии» определена по итогам конкурсных процедур. Имеет опыт выполнения подобных работ, укомплектована необходимой техникой.

«Напомню, что эта же компания проводила очистку русла реки Вергуза, работы были выполнены качественно и в установленные сроки. Очистка дна русла Тезы от ила и мусора будет проведена с помощью земснаряда. На берегу организуют площадки – карты намыва – на которых будут собираться донные отложения. После высыхания их вывезут для захоронения, а площадки рекультивируют. Водный объект приведут в естественное состояние», – рассказал первый заместитель начальника департамента природных ресурсов и экологи Ивановской области Олег Меинов.

Он добавил, что на реализацию первого этапа работ направлено 19,9 млн рублей из федерального бюджета. Подготовительные работы уже ведутся, непосредственно расчистка русла реки начнется после завершения нереста рыбы в июне.

Напомним, что работы по расчистке русел рек Ивановского региона проводятся с 2007 года. Так, были расчищены русла рек Шохонка – в Приволжском районе, Змейка в Фурманове, Уводь – в Иванове, Палешка – в Палехе. Проведены работы по расчистке реки Вергуза в Ивановском районе. В прошлом году завершены работы по расчистке русла реки Вязьма в Тейкове.