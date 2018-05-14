Лента новостей

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В Иванове назначен новый руководитель управления информационных ресурсов

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В Иванове выявили недостатки дворов, отремонтированных в прошлом году

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Чистить русло Тезы начнут в июне

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В Иванове все желающие смогут принять участие в лазерных боях

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На площади Победы в Иванове пройдет мастер-класс по церковному звону

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На трассе Приволжск-Плёс водитель «Пежо» сбил лося

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В Иванове одна горящая «ГАЗель» подожгла вторую

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Ивановская область немного улучшила позицию в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады

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Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове

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В Иванове в спортивном «Сабантуе» приняли участие более 500 человек

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Дом, гараж и два автомобиля сгорели в Фурманове

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В Ивановской области пройдет всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!»

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Кто должен вывозить строительный мусор и спиленные ветки

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В праймериз "Единой России" будет участвовать Юрий Смирнов

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В регионе задолженность за энергоресурсы выросла более чем на 40%

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 14 мая

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ДТП с маршруткой в Иванове: двое серьезно пострадавших

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Видео от Воскресенского: губернатор забрался на колокольню в Лежневе и снял работу часов

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Сенатор Валерий Васильев может подать документы на участие в праймериз "Единой России"

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В Иванове водитель легковушки устроил на дороге разборку с маршрутчиком

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В Иванове сбитый грузовиком фонарный столб повис на проводах над дорогой

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Бывший губернатор Коньков решил поработать на Дальнем Востоке, но обещал вернуться

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В Иванове женщина задохнулась в квартире на 12-м этаже

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В Иванове прохожие обнаружили в аллее труп мужчины

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Сотрудники ивановского зоопарка высадили аллею из пирамидальных тополей

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В Кохме сгорел двухэтажный дом

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Очередной лесной пожар возник в Ивановской области

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95-летнему ветерану из Комсомольского района установили ванну и бойлер

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«Луки-Энергия» - «Текстильщик»: прямая трансляция

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В Иванове обнаружили очередную свалку ртутных ламп

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В продаваемой в Иванове турецкой клубнике нашли живых насекомых

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Жители Наволок собрали для ветеранов продуктовые наборы

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В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений

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В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза

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Падение ребенка с аттракциона «Вихрь»: первые результаты следствия

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В Ивановской области женщина ответит за членовредительство

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Ивановцев в День города угостят чаем из огромного Царя-самовара

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В Иванове игроманка второй раз попалась на организации подпольного клуба

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Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку

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Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса

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Программа Дня города Иваново

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В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану

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Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма

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Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы

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В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести

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В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения

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В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу

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В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

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В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные