В Иванове выявили недостатки дворов, отремонтированных в прошлом году

Всего в прошлом году в проект «Формирование комфортной городской среды» вошли 24 ивановских двора. Из бюджетов всех уровней на реконструкцию придомовых территорий потратили 57,3 миллиона рублей.
С апреля городские чиновники начали проверять работы, выполненные подрядчиками. Пока оценили около 12 придомовых территорий. Почти к каждой есть претензии. Ограждение на детских площадках начало ржаветь, асфальт в некоторых местах проседает, зелень не взошла, на детских площадках недостаточно антивандального покрытия.
Сегодня специалисты администрации вместе с представителями Народного фронта побывали во дворе на ул. Летчика Захарова, д. 13 и на ул. Жарова, д. 8. Подрядчики обещали устранить все выявленные недостатки до конца июня.
В этом году в рамках федеральной программы планируют отремонтировать дворы 24 домов. На это выделят около 25 миллионов рублей. Какие работы будут выполнены и учтут ли чиновники опыт прошлого года, смотрите сегодня вечером в нашем репортаже в программе "Губерния".