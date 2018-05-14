В Ивановской области пьяный водитель без прав угробил одноклассника на его же машине

Вынесен приговор жителю Пучежа, по вине которого наступила смерть его друга. Преступление было совершено летом 2017 года. Подсудимый отмечал встречу со своим бывшим одноклассником. В какой-то момент он решил на машине друга съездить в соседний населенный пункт несмотря на то, что был лишен водительских прав и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Владелец автомобиля поехал вместе с ним на пассажирском сидении.

По дороге мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Оба – и водитель, и пассажир – получили тяжелые травмы, однако первый выжил, а второй, получивший повреждение позвоночника, скончался.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется, но периодически злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекался к административной ответственности.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев. Также судом удовлетворены исковые требования родственников погибшего – с подсудимого взыскан 1 миллион рублей в счет возмещения имущественного и морального вреда.