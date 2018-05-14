Шуйское Управление благоустройства организовало ярмарку выходного дня с многочисленными нарушениями

Прокуратура провела проверку действий МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» при организации ярмарки выходного дня на улице Малахия Белова в Шуе. В результате были выявлены нарушения.

Так, в частности, в нарушение требований соответствующего постановления правительства Ивановской области отсутствовал план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней. Не была оборудована временная автопарковка для покупателей и участников ярмарки с выделением не менее 10% мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Также проверкой были выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности (объект защиты не обеспечен огнетушителями, лица, допущенные к работе на объекте, не прошли противопожарный инструктаж и обучение, на объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция по пожарной безопасности, руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и другие).

Кроме того, установлен факт осуществления торговой деятельности лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

«По фактам выявленных нарушений в адрес директора МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об организации ярмарок выходного дня; возбуждены дела об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.