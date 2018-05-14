Компания «Дымов» построит в Ивановской области крупнейший животноводческий комплекс

Компания «Дымов» - одно из крупнейших российских предприятий по производству колбас и мясных деликатесов – построит в поселке Петровский крупнейший в регионе животноводческий комплекс. Объем инвестиций составит порядка 1,6 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня во время рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в Гаврилово-Посадский район, где он встретился с инвестором данного проекта.
Это будет ферма закрытого типа, рассчитанная на 2500 свиноматок. На первом этапе планируется создание 120 рабочих мест.
Для справки:
Компания «Дымов» основана в 2001 году. Благодаря инновационному подходу к производству и высокому качеству продукции она в короткое время вырвалась в лидеры отечественного рынка мясопереработки. Одним из ключевых факторов успеха компании стало принципиальное решение изготавливать продукцию только из натуральных продуктов и по эксклюзивным рецептурам.
«Дымов» является одним из крупнейших игроков продуктового рынка России. В состав группы компаний входят три завода: в Москве, Красноярске и Дмитрове, а также животноводческие комплексы: во Владимирской области, в Краснодарском крае и Красноярске.
Сегодня этими производствами выпускается около 300 наименований продукции под торговыми марками: «Дымов», ««Пиколини», «Мясные чипсы» и «Stickado».