Подлинность сертификата на миллион рублей, выданного врачу Михаилом Менем, поставили под сомнение

Сельскому врачу не дают воспользоваться сертификатом на миллион рублей, полученным по программе «Земский доктор». Она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Ивановской области.

В 2012 году врач общей практики Ивановской центральной районной больницы в числе четырех молодых специалистов получила сертификат, дающий право на единовременную компенсационную выплату для приобретения собственного жилья. Церемония вручения проходила в торжественной обстановке с участием губернатора Михаила Меня и депутата Государственной Думы Татьяны Яковлевой.

Получить обещанные деньги медик так и не смогла. Ей отказали. Тогда главврач пообещала впоследствии помочь с приватизацией служебной трехкомнатной квартиры. Врач отремонтировала её на собственные средства. А потом оказалось, закон запрещает передачу служебной квартиры в собственность. Обладательница сертификата вновь обратилась в департамент. И получила неожиданный ответ, в котором под сомнение ставится подлинность сертификата, врученного врачу лично Михаилом Менем.

Как нам удалось выяснить, тогда документ получили четверо молодых специалистов, уехавших после окончания вуза на работу в сельскую местность. Трое смогли им воспользоваться. Отказано было только одной. На том основании, что она не подходит по возрасту. Законодательство тогда предусматривало выплату подобных компенсаций медикам до 35 лет. Столько врачу и исполнилось, пока тянулись необходимые бюрократические процедуры. Сертификат ей был выдан за полгода до 35-летия. В итоге «земский доктор» осталась без обещанного жилья.

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