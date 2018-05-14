В Иванове рецидивист напал на прохожего, угрожая пистолетом-зажигалкой

В областном центре вынесен приговор рецидивисту, напавшему на прохожего. Преступление было совершено в январе 2018 года. Ранее судимый за убийство 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил на остановке ««Меланжевый комбинат» конфликт с 18-летним парнем. Злоумышленник достал из кармана зажигалку в виде пистолет, сымитировал передергивание затвора и приставил «оружие» к голове молодого человека со словами «Я тебя замочу!». Парень, думая, что пистолет настоящий, конечно, перепугался, угрозу жизни воспринял реально и позже заявил в полицию.
На днях состоялся суд, который назначил рецидивисту наказание в виде 1 года колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.