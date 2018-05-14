В Иванове идет борьба за народный каштановый сквер

Идея организации народного сквера за монументом Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте в Иванове может оказаться нереализованной. На прошлой неделе был завершен сбор средств на покупку саженцев каштана. Гражданские активисты планировали закупить 40 молодых деревьев и посадить их уже в минувшие выходные. Однако этого не произошло.

Между общественниками и городскими властями возник спор, в каком именно месте на пустыре сажать эти деревья. Активисты хотели посадить каштаны вдоль пешеходных дорожек. Мэрия предложила разместить их в два ряда на самой окраине сквера вдоль улицы 1-я Ушакова. Общественников это не устроило. Они предложили посадить на предложенной территории только один ряд, а второй разместить вдоль Набережной улицы напротив здания Союза промышленников и предпринимателей.

В администрации с этим не согласны. Как пояснили чиновники, территорию мемориала планируется облагородить на средства программы благоустройства общественных пространств. Для этого различные концепции должны пройти через процедуру общественного обсуждения, как это было, например, с площадью Ленина или железнодорожным вокзалом. Пока же предпринимать какие-то действия по посадке саженцев в администрации считают преждевременным. Впрочем, и активисты не собираются отказываться от идеи народного сквера.