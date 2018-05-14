Ивановский спортсмен Эдгар Колян в третий раз завоевал кубок России по кудо

Эдгар Колян в третий раз стал обладателем кубка России по КУДО и признан лучшим бойцом турнира. Теперь он представит Россию в ноябре текущего года на Чемпионате мира по кудо в Японии.
Ивановский спортсмен рассказал, что в рамках подготовки к турниру совместно с тренером Бухади Гучиговым разработали специальную программу тренировок.
«Это позволило мне набрать оптимальную форму и одержать победу во всех поединках. Впереди перед нами стоит новая задача – подготовка к главному к главному старту четырехлетия – Чемпионату мира», – рассказал Эдгар Колян.
Кубок России по кудо прошел в Калининграде 12 мая. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 19 регионов России. Ивановскую область на турнире представлял двукратный Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Мира Эдгар Колян.
Напомним, что два представителя Ивановской области – Алан Валиев и Виктория Носкова - в конце апреля завоевали золотые медали Первенства России по кудо и получили право участвовать в Первенстве Мира по кудо, который также пройдет в ноябре текущего года в Японии.