Лесные отходы на окраине Иванова убирать пока не будут

Кучи срубленных веток пока останутся лежать мертвым древесным грузом. В Иванове в районе улиц Шубиных и Василевского, где проходит лесополоса, около полутора месяцев назад спилили деревья и кустарники, растущие возле линий электропередач. Порубочные работы в целях безопасности проводила компания «Ивэнерго».

На прошлой неделе мы рассказывали, что деловая древесина была вывезена сразу же, а вот мелкие ветки подрядчик оставил на просеке. Кучи древесного хлама высотой в человеческий рост. Лишь сегодня «Ивэнерго» прокомментировали, почему не вывозят брошенные останки деревьев с места порубки.

Как выяснилось, эти горы веток по правилам сжигают. Но с конца апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Так что поджигать древесный мусор пока нельзя. Но порубочные остатки, пишет подрядчик, складируются по правилам: на просеки высоковольтных линий в 10 метрах от кромки леса. Их сожгут сразу же, как спасатели снимут противопожарный режим. Правда, если раньше ветки не сожгут хулиганы. Прецеденты уже были.