Опубликованы сведения о доходах главы города Иваново за 2017 год

На сайте ивановской мэрии опубликованы сведения о доходах, расходах и имуществе главы областного центра Владимира Шарыпова, его заместителей, а также членов их семей.
В 2017 году задекларированный доход Владимира Шарыпова составил 2 548 333 рубля. Его супруга заработала 1 200 000 рублей. В собственности семьи ивановского мэра два земельных участка под индивидуальное жилое строительство площадью 1495 и 1100 кв.м., жилой дом площадью 291,4 кв.м., квартира (69,9 кв.м.), а также легковой автомобиль MAZDA CX-5 (в собственности супруги).Сведения о доходах заместителей мэра и других сотрудников администрации г. Иваново можно узнать здесь.