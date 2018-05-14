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Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку

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Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку
14.05.2018, 17:52
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Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку

11-летняя девочка из города Родники Ивановской области, которая получила серьезные травмы во время падения с карусели в городском парке (сотрясение мозга, двойной перелом челюсти), идет на поправку. Ивановские врачи прогнозируют, что уже к концу этой недели ребенок продолжит лечение дома. Эту информацию нам сообщили сегодня в областной клинической больнице. После выписки девочки продолжится судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить степень тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка, и судебно-техническая экспертиза о дальнейшей эксплуатации аттракциона «Вихрь» в Родниках.

О том, кто же отвечает за техническое состояние каруселей, и, самое главное, что делать, если аттракцион вас подвел – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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