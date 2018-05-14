Владимир Путин наградил врача ивановской больницы

Заместитель главного врача Областной детской клинической больницы Елена Копилова награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Распоряжение о поощрении подписал Владимир Путин. Высокой награды врач удостоена за заслуги в сфере здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Справка правительства Ивановской области:
Елена Копилова внесла большой вклад в становление педиатрической службы Ивановской области, посвятив детскому здравоохранению региона и подготовке квалифицированных врачей 35 лет профессиональной деятельности. Елена Борисовна – квалифицированный клиницист. С 1990 года работала на кафедре детских болезней, вела лечебно-консультативную работу на базе Областной детской клинической больницы. С 2013 года возглавляет педиатрическую службу учреждения, курирует организацию лечебно-диагностического процесса у наиболее тяжелых больных, проводит анализ качества оказания медицинской помощи.
Помимо врачебной деятельности Елена Копилова принимает активное участие в практической подготовке педиатрических кадров. В педиатрическом отделении Областной детской клинической больницы проходят клиническую подготовку студенты старших курсов педиатрического факультета и клинические интерны Ивановской государственной медицинской академии, а также врачи регионов России. Под руководством Елены Копиловой обучено более двух тысяч детских врачей, защищены две кандидатские диссертации.
Врач ведет активную научно-исследовательскую деятельность, регулярно выступает с докладами на научно-практических конференциях, съездах детских врачей. Является членом Союза педиатров России, членом-корреспондентом Академии медико-технических наук РФ. Еленой Копиловой опубликовано более сотни научных работ, запатентованы пять изобретений. Результаты её исследований использованы при подготовке методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ и внедрены в практическую работу лечебных учреждений Ивановской области.