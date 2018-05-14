В Ивановской области поощрили общественных помощников полиции

В Иванове состоялось рабочее совещание с участием сотрудников органов внутренних дел и общественников – помощников полиции. В начале мероприятия представители УМВД региона поблагодарили активистов за содействие и высоко оценили их роль в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий на территории области.
В настоящее время в региональном реестре зарегистрировано 50 народных дружин и 8 иных общественных объединений правоохранительной направленности. Общее количество граждан, входящих в их состав, составляет 413 человек. За 4 месяца этого года дружинники привлекались к проведению 83 рейдов, в том числе по профилактике нарушений правил дорожного движения и в сфере потребительского рынка. Также выступали в качестве статистов и понятых во время поведения следственных действий, поиске пропавших без вести. При помощи гражданских активистов пресечено 43 правонарушения, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
По окончании заседания в региональном Департаменте внутренней политики 10 общественников, отличившиеся в текущем году, были поощрены премиями.