В Иванове образовался смерч-вихрь

Сегодня около половины 6 вечера ивановцы наблюдали на одной из улиц города так называемый смерч-вихрь. Небольшой, но всё равно впечатляющий. Он возник практически мгновенно, «прогулялся» вдоль края проезжей части в непосредственной близости от транспортного потока и почти так же быстро исчез. Поднятый в воздух и образованный в воронку песок снова стал подножным и безопасным.

Для справки:

Смерч-вихрь — собирательное название ряда вертикальных вихрей, которые образуются в результате подъёма более нагретого воздуха от поверхности земли. Смерч-вихри, в отличие от смерчей, развиваются снизу вверх, а облако над ними, если и образуется, то является следствием вихря, а не его причиной.

Известны пыльные вихри ("пыльные дьяволы"), огненно-дымовые вихри, пепловые, снежные, водяные, невидимые воздушные вихри. Пыльные вихри могут достигать в высоту 900—1000 м, до 100 м в диаметре и продолжаться около получаса. Снежные вихри наблюдаются в Арктике, причем достигают там 60 м в высоту.