В Ивановской области нетрезвый водитель перевернулся на «ВАЗе»

ДТП случилось 14 мая около 01.45 на улице Филисовской в Вичуге. 40-летний водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Пострадали пассажиры легковушки: 5-летняя девочка и 79-летняя женщина получили травмы головы. Их доставили в Вичугскую ЦРБ.
На водителя составлен целый ряд административных протоколов, в том числе за отказ прохождения медосвидетельствования. Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в отдел полиции.
«Установлено, что водитель «ВАЗ» в феврале текущего года уже привлекался к уголовной ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю во второй раз грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
Автомобиль помещен на штрафстоянку.