В Иванове восстановят покрытие на остановках общественного транспорта

По информации городского управления, 15 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей в переулках 8-й Завокзальный, Пограничный и Слесарный (в районе АЗС), на улицах Поэта Ноздрина, Носова, Фрунзе, Спартака и шоссе Энергетиков. Кроме того, будет идти восстановление покрытия на остановках общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого (у дома №65) и проспекте Текстильщиков (у дома №5).
Профилирование покрытия автогрейдером будет идти в Пограничном тупике, на внутриквартальной дороге (подъезд к кадастровой палате), улицах 4-я Деревенская и Краснофлотская.