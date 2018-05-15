Ивановец стал чемпионом Европы по фехтованию

В городе Алкмар (Нидерланды) завершился командный чемпионат Европы по фехтованию среди ветеранов. Соревнования проходили с 10 по 14 мая.
Участники разыграли 12 комплектов наград в двух возрастных группах: «Veterans» (возрастные категории «A»: 40–49 лет и «B»: 50–59 лет) и «Grand veterans» (возрастные категории «C»: 60–69 лет и «D»: свыше 70 лет).
В первый день соревнований сборная России стала победителем в категории «Veterans». В составе нашей команды выступали Александр Айдаров, Дмитрий Кустов, Павел Лимков, Сергей Кушпил и Сергей Лапшин из Иванова, который в марте этого года стал чемпионом России среди ветеранов и вошел в состав сборной.
Наши саблисты уверенно обыграли соперников из Великобритании – 45:22, Испании – 45:24 и Бельгии – 45:31. В полуфинале россияне встретились с командой Франции и в упорной борьбе победили – 45:43. В решающей встрече наши мастера обыграли соперников из Италии со счетом 45:30 и завоевали титул чемпионов Европы.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново