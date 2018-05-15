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Житель Ивановской области подозревается в незаконном лишении человека свободы

Возбуждено уголовное дело
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Житель Ивановской области подозревается в незаконном лишении человека свободы
Возбуждено уголовное дело
15.05.2018, 10:39
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В отношении 66-летнего жителя Вичугского района возбуждено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, нетрезвый мужчина в течение нескольких часов насильно удерживал в своей квартире зашедшую в гости знакомую. Когда женщина попыталась убежать из квартиры, злоумышленник избил ее, причинив вред здоровью средней тяжести.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.

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