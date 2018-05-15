Почти 30 тысяч туристов посетили Ивановскую область в майские праздники

В период майских праздников Ивановскую область посетили более 28,6 тыс. туристов, что почти в 3 раза превышает показатель прошлого года, сообщает региональный департамент культуры и туризма.
Наибольшей популярностью пользовались города Иваново, Кинешма, Плёс, а также санаторно-курортное лечение в здравницах региона (санатории им. Станко, «Решма», «Оболсуново», «Зеленый городок», СТД «Плёс»). Степень загрузки коллективных средств размещения Ивановской области в период майских праздников в 2018 году составила свыше 90 процентов.
При посещении учреждений культуры по-прежнему больший интерес у туристов вызывают государственные и муниципальные музеи региона, среди них Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ивановский областной художественный музей, Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина. Всего за период с 1 по 9 мая текущего года государственные музеи посетили более 12 тысяч человек, муниципальные музеи – почти 3 тысячи человек.
В связи с возобновлением швартовки круизных судов в Кинешме отмечается увеличение количества туристов, прибывших в регион речным транспортом. В Кинешме в период праздников было принято 5 теплоходов, в Плёс совершено 15 судозаходов. Речным транспортом регион посетили более 3 тысяч человек.
Напомним, что годовой туристический поток региона в 2016 году составил 754,6 тыс. человек, в 2017 году он вырос до 777,3 тыс. человек.
Для справки:
На территории Ивановской области расположены 3 исторических поселения федерального значения, 18 памятников природы, 8 государственных и 12 муниципальных музеев, 1614 объектов культурного наследия, из них 447 объектов археологического наследия, 63 сохранившихся усадьбы. Работают более 40 гостевых домов, которые предоставляют туристам ночлег и дополнительные услуги: знакомят с сельским подворьем, проводят мастер-классы, экскурсии, организуют рыбалку, охоту, катание на лошадях.