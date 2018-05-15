В Ивановской области зарплату на карту «Мир» получают уже 99% бюджетников

Жителям региона по итогам первого квартала 2018 года выдано более 190 тыс. национальных платежных карт «Мир». При этом доля активных карт составила 78,1%. В рамках зарплатных проектов уже 99% сотрудников бюджетных учреждений Ивановской области используют карту «Мир».
Всего за январь-март 2018 года жители региона по картам «Мир» совершили более 4 млн операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Из них 3,2 млн операций были безналичными.
Как отметили в ивановском отделении Банка России, если в четвертом квартале 2017 года на снятие наличных приходилось 25,7 % операций, то в январе-марте 2018 года этот показатель снизился до 21,3%. То есть жители региона предпочитают использовать карты «Мир» для безналичной оплаты товаров и услуг.
Средняя сумма покупки при использовании национальной платежной карты в безналичных расчетах составила 570 рублей.
«Положительное влияние на рост безналичных операций оказало развитие платежной инфраструктуры. Количество электронных терминалов, установленных на территории региона в организациях торговли и услуг и обслуживающих карты «Мир», в первом квартале текущего года составило более 11,5 тысяч устройств», - прокомментировал заместитель управляющего Отделением Иваново ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Михаил Соколов.
Напомним, что работники бюджетной сферы полностью должны перейти на карты «Мир» до 01.07.2018, а нынешние пенсионеры – по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 01.07.2020. При операциях по счетам работников, получающих выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов, банки обязаны использовать только национальные платежные инструменты.