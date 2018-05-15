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В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов

Полный перечень адресов
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В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов
Полный перечень адресов
15.05.2018, 11:12
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В прошлом году предприятие «Ивгорэлектросеть» выполнило освещение 150 пешеходных переходов на улицах областного центра, установив при этом 162 светодиодных светильника и 45 светильников с энергоэффективными натриевыми лампами. Общая стоимость работ составила 1 миллион 900 тысяч рублей. Основной упор был сделан на территории и перекрестки, где располагаются социально-значимые объекты - школы и детские сады.

Как сообщили в мэрии, в этом году до 1 сентября будет выполнено освещение еще на 155 пешеходных переходах. Приводим полный перечень адресов:

- ул.Павла Большевикова - ул.3-я Лагерная

- пр.Строителей - ул.Кудряшова

- пр.Строителей - ул.Маршала Василевского

- ул.Лежневская - пр.Текстильщиков

- в районе д.2 по ул.Станкостроителей

- ул.Ташкентская - ул.Станкостроителей

- ул.Смирнова - ул.Челышева

- ул.Окуловой - ул.Герасима Фейгина

- ул.Суворова - ул.Пролетарская

- ул.Бубнова - ул.10 Августа

- ул.Бубнова - ул.Постышева

- ул.Ташкентская - ул.Велижская

- ул.Тимирязева - ул.Якова Гарелина

- ул.Фрунзе - ул.4-я Минеевская

- в районе д.2 по ул.Пролетарская

- ул.Пролетарская - ул.10 Августа

- ул.Окуловой - ул.3-я Сосневская

- в районе д.31 по ул.Жидилева

- ул.Рабфаковская - ул.Наговицыной-Икрянистовой

- ул.Тимирязева - ул.Гагарина

- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.Перовской

- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.Солнечная

- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.4-я Деревенская

- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.Спортивная

- ул. Спортивная - ул.Балахнина

- в районе д.27 по ул. 4-я Деревенская

- ул. 3-я Лагерная - ул.Маршала Жаворонкова

- в районе д.5 по ул. 1-я Меланжевая

- ул.Свободы - ул.Афанасьева

- ул.Арсения - ул. Ноздрина

- ул.Пушкина - ул.Марии Рябининой

- ул.Советская - ул.Марии Рябининой

- ул.Советская - ул.Ноздрина

- в районе д.102 по ул.Минская

- в районе д.110 по ул.Минская

- в районе д.139А по ул.Минская

- ул.Минская - пер.5-й Коноховский

- ул.Шошина - ул.Спартака

- ул.Сарментовой - ул.Спартака

- ул.Демидова - пер.Пограничный

- в районе дома 12/5 по ул.Батурина

- пр.Ленина - ул.Батурина

- ул.Комсомольская - пер.Пограничный

- ул.Ермака - ул.Войкова (через Войкова)

- в районе дома 101 по ул.Революционная

- ул.Революционная - ул.1-я Вишневая

- ул.Дюковская - ул.Апрельская

- в районе дома 67 по ул.Ивановская

- ул.Поселкова - ул.5-я Линия

- ул.Поселкова - ул.Рабфаковская

- ул.Поселкова - 23-я Линия

- в районе дома 4 по ул.Володиной

- в районе дома 57 по пер.Торфяной

- ул.Рабфаковская - ул.2-я Энергетическая

- в районе дома 34 по ул.Рабфаковская

- ул.Рабфаковская - ул.Ярморочная

- ул.Театральная - пер.Семеновского

- ул.Степанова - пер.Семеновского

- в районе дома 9 по ул.Степанова

- ул.Степанова - ул.Почтовая

- ул.Театральная - ул.Почтовая

- ул.Варенцовой - ул.Почтовая

- ул.Театральная - пер.Врачебный

- ул.Варенцовой - пер.Врачебный

- ул.Варенцовой - ул.Б.Воробьевская

- ул.Театральная - ул.Красной Армии

- ул. Степанова - ул.Красной Армии

- пер.Степанова - ул.Красной Армии

- в районе дома 44 по ул.Кузнецова

- ул.Кузнецова - ул.Мархлевского

- ул.Кузнецова - ул.Ленинградская (через Ленинградскую)

- ул.Шевченко - ул.Красных Зорь

- ул.Мархлевского - ул.Красных Зорь (через Мархлевского)

- ул.Шевченко - ул.Лебедева Кумача

- в районе д.1 по ул.Красных Зорь

- в районе домов 8, 16, 22 по ул.Зверева

- ул.Зверева - ул.Жарова

- ул.Зверева - ул.2-я Ефремковская

- ул.Ташкентская - ул.Танкиста Белороссова

- в районе д.11 по ул.Володарского

- ул.Академика Мальцева - ул.Войкова

- в районе д.7 по ул.Генерала Хлебникова

- в районе д.4 по ул.Победы

- в районе д.91 по ул.Победы

- ул.Академическая - ул.Ульяновская

- ул.Академическая - ул.Стефенсона

- ул.Академическая - ул.Шувандиной

- в районе д.1/32 по ул.Люлина

- ул.Академика Мальцева — ул.Фролова

- пр.Шереметевский - ул.10 Августа

Отметим, что по некоторым адресам освещены будут от 2 до 4 пешеходных переходов.

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