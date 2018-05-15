В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов

В прошлом году предприятие «Ивгорэлектросеть» выполнило освещение 150 пешеходных переходов на улицах областного центра, установив при этом 162 светодиодных светильника и 45 светильников с энергоэффективными натриевыми лампами. Общая стоимость работ составила 1 миллион 900 тысяч рублей. Основной упор был сделан на территории и перекрестки, где располагаются социально-значимые объекты - школы и детские сады.
Как сообщили в мэрии, в этом году до 1 сентября будет выполнено освещение еще на 155 пешеходных переходах. Приводим полный перечень адресов:
- ул.Павла Большевикова - ул.3-я Лагерная
- пр.Строителей - ул.Кудряшова
- пр.Строителей - ул.Маршала Василевского
- ул.Лежневская - пр.Текстильщиков
- в районе д.2 по ул.Станкостроителей
- ул.Ташкентская - ул.Станкостроителей
- ул.Смирнова - ул.Челышева
- ул.Окуловой - ул.Герасима Фейгина
- ул.Суворова - ул.Пролетарская
- ул.Бубнова - ул.10 Августа
- ул.Бубнова - ул.Постышева
- ул.Ташкентская - ул.Велижская
- ул.Тимирязева - ул.Якова Гарелина
- ул.Фрунзе - ул.4-я Минеевская
- в районе д.2 по ул.Пролетарская
- ул.Пролетарская - ул.10 Августа
- ул.Окуловой - ул.3-я Сосневская
- в районе д.31 по ул.Жидилева
- ул.Рабфаковская - ул.Наговицыной-Икрянистовой
- ул.Тимирязева - ул.Гагарина
- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.Перовской
- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.Солнечная
- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.4-я Деревенская
- ул.Полка "Нормандия-Неман" - ул.Спортивная
- ул. Спортивная - ул.Балахнина
- в районе д.27 по ул. 4-я Деревенская
- ул. 3-я Лагерная - ул.Маршала Жаворонкова
- в районе д.5 по ул. 1-я Меланжевая
- ул.Свободы - ул.Афанасьева
- ул.Арсения - ул. Ноздрина
- ул.Пушкина - ул.Марии Рябининой
- ул.Советская - ул.Марии Рябининой
- ул.Советская - ул.Ноздрина
- в районе д.102 по ул.Минская
- в районе д.110 по ул.Минская
- в районе д.139А по ул.Минская
- ул.Минская - пер.5-й Коноховский
- ул.Шошина - ул.Спартака
- ул.Сарментовой - ул.Спартака
- ул.Демидова - пер.Пограничный
- в районе дома 12/5 по ул.Батурина
- пр.Ленина - ул.Батурина
- ул.Комсомольская - пер.Пограничный
- ул.Ермака - ул.Войкова (через Войкова)
- в районе дома 101 по ул.Революционная
- ул.Революционная - ул.1-я Вишневая
- ул.Дюковская - ул.Апрельская
- в районе дома 67 по ул.Ивановская
- ул.Поселкова - ул.5-я Линия
- ул.Поселкова - ул.Рабфаковская
- ул.Поселкова - 23-я Линия
- в районе дома 4 по ул.Володиной
- в районе дома 57 по пер.Торфяной
- ул.Рабфаковская - ул.2-я Энергетическая
- в районе дома 34 по ул.Рабфаковская
- ул.Рабфаковская - ул.Ярморочная
- ул.Театральная - пер.Семеновского
- ул.Степанова - пер.Семеновского
- в районе дома 9 по ул.Степанова
- ул.Степанова - ул.Почтовая
- ул.Театральная - ул.Почтовая
- ул.Варенцовой - ул.Почтовая
- ул.Театральная - пер.Врачебный
- ул.Варенцовой - пер.Врачебный
- ул.Варенцовой - ул.Б.Воробьевская
- ул.Театральная - ул.Красной Армии
- ул. Степанова - ул.Красной Армии
- пер.Степанова - ул.Красной Армии
- в районе дома 44 по ул.Кузнецова
- ул.Кузнецова - ул.Мархлевского
- ул.Кузнецова - ул.Ленинградская (через Ленинградскую)
- ул.Шевченко - ул.Красных Зорь
- ул.Мархлевского - ул.Красных Зорь (через Мархлевского)
- ул.Шевченко - ул.Лебедева Кумача
- в районе д.1 по ул.Красных Зорь
- в районе домов 8, 16, 22 по ул.Зверева
- ул.Зверева - ул.Жарова
- ул.Зверева - ул.2-я Ефремковская
- ул.Ташкентская - ул.Танкиста Белороссова
- в районе д.11 по ул.Володарского
- ул.Академика Мальцева - ул.Войкова
- в районе д.7 по ул.Генерала Хлебникова
- в районе д.4 по ул.Победы
- в районе д.91 по ул.Победы
- ул.Академическая - ул.Ульяновская
- ул.Академическая - ул.Стефенсона
- ул.Академическая - ул.Шувандиной
- в районе д.1/32 по ул.Люлина
- ул.Академика Мальцева — ул.Фролова
- пр.Шереметевский - ул.10 Августа
Отметим, что по некоторым адресам освещены будут от 2 до 4 пешеходных переходов.