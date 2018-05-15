Юные богословы из Ивановской области стали лауреатами международного форума

С 16 по 19 апреля в Детской школе искусств им. Балакирева под девизом «Ни одного дня без доброго дела!» проходил XXI Московский Международный форум «Одаренные дети». В нем приняли участие и ребята из Ивановской области, которые представили свои конкурсные работы.
По итогам конкурса в номинации «Юные богословы» I места удостоена Мария Рылова, II места - Ольга Суркова и Мария Жукова - учащиеся школы имени святителя Тихона Задонского Шуйского района. А также Константин Курышин, учащийся школы №18 и воспитанник воскресной школы при храме Алексея человека Божия Шуйского района. В номинации «Литературный салон» I место заняла Александра Шипулина - учащаяся школы имени святителя Тихона Задонского Шуйского района. В номинации «Конкурс музыкальный (инструмент)» призом жюри отмечена Кира Брагина - учащаяся школы №13 и детской школы искусств им. Б.А. Перевезенцева городского округа Вичуга.
Торжественная церемония награждения лауреатов XXI Московского Международного форума «Одаренные дети» из 65 городов и районов России, в том числе и Ивановской области состоится 19 мая в Колонном зале Дома союзов г. Москва.
Для справки:
Проект «Московский Международный форум «Одаренные дети» реализуется общероссийским общественным движением «Одаренные дети – будущее России» с 1998 года. Главная задача форума - привлечение детей России к программе всестороннего развития личности ребенка, профессиональной ориентации, духовно нравственному и патриотическому воспитанию.
Ежегодно лауреаты форума получают премию Президента РФ и награждаются Орденом «Молодые таланты России», бесплатными путевками во Всероссийский детский центр «Орлёнок», подарками и призами попечителей форума.