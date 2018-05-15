В Ивановской области пенсионер убил пенсионера

Вынесен приговор в отношении пенсионера из Южи, убившего своего приятеля, тоже пенсионера.
Преступление было совершено в декабре 2017 года в деревне Назарково Лухского района, где проживал погибший, а у подсудимого находился родительский дом. После совместного употребления спиртного между приятелями вдруг вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В ответ на наносимые удары хозяин дома взял нож, который направил в сторону разбушевавшегося гостя. Однако последний, пользуясь физическим превосходством, выставленный нож перехватил и, повалив соперника на пол, прижал его коленом. А затем стал яростно наносить удары ножом (не менее 15) по лежащему мужчине. Осознав, что натворил, убийца побежал в соседнюю деревню сдаваться в полицию.
«Уже на суде подсудимый пытался обосновать свои действия состоянием необходимой обороны, якобы он защищался от направленного в его сторону ножа. Однако сторона обвинения, опираясь на ранее данные показания, а также характер телесных повреждений погибшего и их полное отсутствие у самого подсудимого, доказала тот факт, что убийство совершено при обстоятельствах, когда отсутствовала опасность какого-либо посягательства со стороны жертвы», - рассказали в прокуратуре Ивановской области.
В итоге суд приговорил пенсионера к 10 годам колонии строгого режима.