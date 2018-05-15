В Ивановской области названа семья года

Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи, состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса «Семья года».
Всего на областном этапе конкурса в этом году приняли участие 46 семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, из 22 муниципалитетов региона.
Победители конкурса определены в 5 номинациях. В номинации «Спортивная семья» победу одержала семья Кукушкиных из города Тейково. В номинации «Приемная семья» первое место заняла семья Анголенко из Лежневского района. В номинации «Многодетная семья» лучшей признана семья Лапшиных из Тейковского района. В номинации «Лучшее семейное сельское подворье» победителем стала семья Мизоновых из Шуйского района, в номинации «Семейное творчество» - семья Ушаковых из города Юрьевец.
Чествование семей-победителей областного конкурса «Семья года» состоится в июле 2018 года в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.