Лента новостей

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По обочине на красный: автохам на Range Rover попал на видео

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Права потребителей будут защищать всем миром

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Вместо шествия в День города Иваново будет яркое шоу

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В Ивановской области названа семья года

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Южа завела дружбу с Южным Бутово

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В Ивановской области пенсионер убил пенсионера

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В Ивановской области утонул молодой мужчина

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Юные богословы из Ивановской области стали лауреатами международного форума

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Кинешма на сутки останется без газа

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В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов

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В Ивановской области зарплату на карту «Мир» получают уже 99% бюджетников

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Почти 30 тысяч туристов посетили Ивановскую область в майские праздники

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Житель Ивановской области подозревается в незаконном лишении человека свободы

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Ивановец стал чемпионом Европы по фехтованию

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В Иванове восстановят покрытие на остановках общественного транспорта

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В Ивановской области нетрезвый водитель перевернулся на «ВАЗе»

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В Иванове образовался смерч-вихрь

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В Ивановской области 6-летний ребенок захлебнулся в квартире выпитой водой

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В Ивановской области поощрили общественных помощников полиции

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Владимир Путин наградил врача ивановской больницы

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Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку

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Опубликованы сведения о доходах главы города Иваново за 2017 год

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Лесные отходы на окраине Иванова убирать пока не будут

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Ивановский спортсмен Эдгар Колян в третий раз завоевал кубок России по кудо

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В Иванове идет борьба за народный каштановый сквер

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В Иванове рецидивист напал на прохожего, угрожая пистолетом-зажигалкой

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Подлинность сертификата на миллион рублей, выданного врачу Михаилом Менем, поставили под сомнение

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В Ивановской области ожидается аномально жаркая погода

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Компания «Дымов» построит в Ивановской области крупнейший животноводческий комплекс

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Шуйское Управление благоустройства организовало ярмарку выходного дня с многочисленными нарушениями

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В Ивановской области пьяный водитель без прав угробил одноклассника на его же машине

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На перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса в Иванове временно отключат светофоры

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В Иванове назначен новый руководитель управления информационных ресурсов

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В Иванове выявили недостатки дворов, отремонтированных в прошлом году

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Чистить русло Тезы начнут в июне

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В Иванове все желающие смогут принять участие в лазерных боях

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На площади Победы в Иванове пройдет мастер-класс по церковному звону

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На трассе Приволжск-Плёс водитель «Пежо» сбил лося

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В Иванове одна горящая «ГАЗель» подожгла вторую

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Ивановская область немного улучшила позицию в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады

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Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове

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В Иванове в спортивном «Сабантуе» приняли участие более 500 человек

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Дом, гараж и два автомобиля сгорели в Фурманове

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В Ивановской области пройдет всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!»

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Кто должен вывозить строительный мусор и спиленные ветки

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В праймериз "Единой России" будет участвовать Юрий Смирнов

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В регионе задолженность за энергоресурсы выросла более чем на 40%

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 14 мая

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ДТП с маршруткой в Иванове: двое серьезно пострадавших

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Видео от Воскресенского: губернатор забрался на колокольню в Лежневе и снял работу часов