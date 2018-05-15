Вместо шествия в День города Иваново будет яркое шоу

Более 500 человек примут участие в театрализованном представлении, которое покажут на церемонии открытия Дня города Иваново 19 мая. Об этом рассказали на заседании оргкомитета праздника. Сценой для шоу «Новому столетию новое Иваново» традиционно станет участок проспекта Ленина перед памятником борцам Революции 1905 года.
«В этом году принято решение отказаться от праздничного шествия и сделать яркое представление для жителей и гостей города, - сообщил глава областного центра Владимир Шарыпов. – Увидеть спектакль смогут все желающие, доступ на площадку для зрителей не будет ограничен». Шоу будет состоять из нескольких частей, в которых покажут историю текстильного края, современное развитие города и строительство будущего. Кульминацией спектакля должен стать запуск 1200 шаров в ивановское небо».
На заседании организационного комитета также рассказали о программе Дня города, которая включает 29 площадок и около 100 мероприятий.
«Второй год подряд для ивановцев будут организованы так называемые авторские площадки, - рассказал председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов. – В их числе уже знакомые горожанам «Парад колясок», Фестиваль граффити, выставка спортивных автомобилей, турнир по автодрифту, а также новые – «Молочный городок», «Хлебный дворик», «Царь-самовар». Основной концертной площадкой по-прежнему станет сцена на площади Пушкина».
С 13.00 на основной сцене начнется концертная программа национально-культурных автономий и объединений, в 15.00 начнется музыкальный студенческий калейдоскоп, в 18.00 - фьюжн-экспресс «Красота. Мода. Молодость», 19.30 - музыкальное шоу «Встречи у фонтана», в 21.30 состоится концерт группы «Bride Town», а завершится праздник после фестиваля фейерверков в 22.55 концертом группы «Минус 30».
Фото: Алексей Королев