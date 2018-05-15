Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Права потребителей будут защищать всем миром

Лента новостей
15.05.2018, 14:38
38 0
По обочине на красный: автохам на Range Rover попал на видео
15.05.2018, 14:10
124 0
Права потребителей будут защищать всем миром
15.05.2018, 13:43
636 0
Вместо шествия в День города Иваново будет яркое шоу
15.05.2018, 13:08
1009 0
В Ивановской области названа семья года
15.05.2018, 13:01
670 1
Южа завела дружбу с Южным Бутово
15.05.2018, 12:47
672 0
В Ивановской области пенсионер убил пенсионера
15.05.2018, 12:28
1284 0
В Ивановской области утонул молодой мужчина
15.05.2018, 12:09
698 0
Юные богословы из Ивановской области стали лауреатами международного форума
15.05.2018, 11:27
542 0
Кинешма на сутки останется без газа
15.05.2018, 11:12
666 1
В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов
15.05.2018, 10:59
809 0
В Ивановской области зарплату на карту «Мир» получают уже 99% бюджетников
15.05.2018, 10:45
721 1
Почти 30 тысяч туристов посетили Ивановскую область в майские праздники
15.05.2018, 10:39
1210 0
Житель Ивановской области подозревается в незаконном лишении человека свободы
15.05.2018, 10:26
763 1
Ивановец стал чемпионом Европы по фехтованию
15.05.2018, 10:21
585 0
В Иванове восстановят покрытие на остановках общественного транспорта
15.05.2018, 10:12
1121 5
В Ивановской области нетрезвый водитель перевернулся на «ВАЗе»
14.05.2018, 23:36
10784 2
В Иванове образовался смерч-вихрь
14.05.2018, 22:25
7693 0
В Ивановской области 6-летний ребенок захлебнулся в квартире выпитой водой
14.05.2018, 21:32
3666 2
В Ивановской области поощрили общественных помощников полиции
14.05.2018, 18:09
5325 0
Владимир Путин наградил врача ивановской больницы
14.05.2018, 17:52
2892 0
Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку
14.05.2018, 17:42
3934 7
Опубликованы сведения о доходах главы города Иваново за 2017 год
14.05.2018, 17:12
2856 3
Лесные отходы на окраине Иванова убирать пока не будут
14.05.2018, 17:05
1757 0
Ивановский спортсмен Эдгар Колян в третий раз завоевал кубок России по кудо
14.05.2018, 16:52
2497 5
В Иванове идет борьба за народный каштановый сквер
14.05.2018, 16:42
2158 0
В Иванове рецидивист напал на прохожего, угрожая пистолетом-зажигалкой
14.05.2018, 15:55
3561 5
Подлинность сертификата на миллион рублей, выданного врачу Михаилом Менем, поставили под сомнение
14.05.2018, 15:36
7269 10
В Ивановской области ожидается аномально жаркая погода
14.05.2018, 15:10
11574 22
Компания «Дымов» построит в Ивановской области крупнейший животноводческий комплекс
14.05.2018, 15:00
4810 2
Шуйское Управление благоустройства организовало ярмарку выходного дня с многочисленными нарушениями
14.05.2018, 14:26
4021 1
В Ивановской области пьяный водитель без прав угробил одноклассника на его же машине
14.05.2018, 14:10
2705 0
На перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса в Иванове временно отключат светофоры
14.05.2018, 14:05
1982 0
В Иванове назначен новый руководитель управления информационных ресурсов
14.05.2018, 13:37
6051 7
В Иванове выявили недостатки дворов, отремонтированных в прошлом году
14.05.2018, 13:04
2108 0
Чистить русло Тезы начнут в июне
14.05.2018, 12:43
1777 0
В Иванове все желающие смогут принять участие в лазерных боях
14.05.2018, 12:37
1710 0
На площади Победы в Иванове пройдет мастер-класс по церковному звону
14.05.2018, 12:31
3774 2
На трассе Приволжск-Плёс водитель «Пежо» сбил лося
14.05.2018, 12:18
3927 1
В Иванове одна горящая «ГАЗель» подожгла вторую
14.05.2018, 11:57
2237 0
Ивановская область немного улучшила позицию в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады
14.05.2018, 11:31
3307 5
Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове
14.05.2018, 10:35
2845 0
В Иванове в спортивном «Сабантуе» приняли участие более 500 человек
14.05.2018, 10:19
1782 0
Дом, гараж и два автомобиля сгорели в Фурманове
14.05.2018, 10:12
1327 0
В Ивановской области пройдет всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!»
14.05.2018, 10:04
2059 6
Кто должен вывозить строительный мусор и спиленные ветки
14.05.2018, 10:00
2099 0
В праймериз "Единой России" будет участвовать Юрий Смирнов
14.05.2018, 09:47
1259 1
В регионе задолженность за энергоресурсы выросла более чем на 40%
14.05.2018, 09:36
1152 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 14 мая
14.05.2018, 00:07
3489 6
ДТП с маршруткой в Иванове: двое серьезно пострадавших
13.05.2018, 23:20
3794 4
Видео от Воскресенского: губернатор забрался на колокольню в Лежневе и снял работу часов
Права потребителей будут защищать всем миром
15.05.2018, 14:10
124 0

Год назад президент страны провел в Великом Новгороде Госсовет на тему защиты прав потребителей. Одна из ключевых рекомендаций совещания - создание в регионах специальных комиссий по делам потребителей. Состав новых структур должны были формировать главы регионов. В Ивановской области Станислав Воскресенский создал и сам возглавил такой совет в конце апреля. Новый орган займется решением проблем потребительского рынка товаров и услуг в Ивановской области. Интересно, что в состав Совета по делам потребителей вошли руководители практически всех департаментов областного правительства.

Один из членов этого консультативного органа - председатель областной общественной организации по защите прав потребителей Василий Цветков пока достаточно оптимистичен в будущей эффективности новой структуры и объясняет почему. По его словам, работы немало, и проблем, требующих незамедлительного решения, достаточно. Тем более, что регулярно появляются новые мошеннические схемы по обману потребителей товаров и услуг.

Все подробности - сегодня вечером в программе «Актуально» на телеканале «БАРС».

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации