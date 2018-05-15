Права потребителей будут защищать всем миром

Год назад президент страны провел в Великом Новгороде Госсовет на тему защиты прав потребителей. Одна из ключевых рекомендаций совещания - создание в регионах специальных комиссий по делам потребителей. Состав новых структур должны были формировать главы регионов. В Ивановской области Станислав Воскресенский создал и сам возглавил такой совет в конце апреля. Новый орган займется решением проблем потребительского рынка товаров и услуг в Ивановской области. Интересно, что в состав Совета по делам потребителей вошли руководители практически всех департаментов областного правительства.
Один из членов этого консультативного органа - председатель областной общественной организации по защите прав потребителей Василий Цветков пока достаточно оптимистичен в будущей эффективности новой структуры и объясняет почему. По его словам, работы немало, и проблем, требующих незамедлительного решения, достаточно. Тем более, что регулярно появляются новые мошеннические схемы по обману потребителей товаров и услуг.
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