По обочине на красный: автохам на Range Rover попал на видео

Когда правила написаны не для всех. В объектив камеры попал очередной случай автохамства. Водитель совершил два грубых нарушения правил дорожного движения.
Инцидент был зафиксирован на выезде из деревни Беляницы Ивановского района. Когда на светофоре загорелся красный свет, участники движения остановились. Но не все. Водитель Range Rover не захотел томиться ожиданием, стоя в одной колонне вместе со всеми. Он объехал автомобили по обочине и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Видимо, решил, что нарушения останутся незамеченными. Однако это лихачество сняли другие автомобилисты. На кадрах виден госномер машины. Теперь стражи правопорядка смогут привлечь нарушителя к ответственности.