Станислав Воскресенский пообещал студентам привезти в Иваново Дудя

Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился со студенческой общественностью в химико-технологическом университете. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Выяснилось, что после визита в регион одной из самых влиятельных женщин мира по версии журнала «Forbes» Маргариты Симоньян молодежь ждет не менее интересных гостей. И попросили пригласить журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Станислав Воскресенский пообещал посодействовать, а также заявил, что уже очень скоро перед ивановцами выступит интересный гость из Европы.