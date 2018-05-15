В День города по Иванову будет ходить бесплатный экскурсионный троллейбус

19 мая в рамках празднования Дня города на центральные улицы Иванова вновь выйдет экскурсионный троллейбус. В ходе поездки по городскому центру пассажиры смогут прослушать экскурсию, посвященную истории областного центра.
Маршрут необычного троллейбуса будет пролегать по памятным местам в историческом центре. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на площади Пушкина. Троллейбус проследует по кругу от площади Пушкина по проспекту Ленина, через ж/двокзал, Шереметевский проспект, площадь Революции и вновь вернется на площадь Пушкина. Проезд в экскурсионном троллейбусе - бесплатный. Всего запланировано 6 поездок.
Расписание движения троллейбуса:
1) 14.00 – 14.30
2) 14.30 – 15.00
3) 15.00 – 15.30
4) 15.30 – 16.00
5) 16.00 – 16.30
6) 16.30 – 17.00