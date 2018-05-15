Фонтан в ивановском Сквере мастеров обещают открыть в середине июля

Работы по преображению Сквера мастеров тянутся с прошлого года. План, на реализацию которого было выделено 28 миллионов (в том числе 24 млн - из федерального бюджета), включает в себя снос и пересадку деревьев, устройство велосипедной дорожки, новых тротуаров, площадки для проведения свадебных церемоний и многое другое. Некоторые работы выполнить в срок не удалось, сейчас ивановская администрация судится с подрядчиком, но уверяет, что к середине июля все будет сделано, в том числе установлен фонтан.
«У нас три основных замечания – заменить асфальтобетонное покрытие от пешеходного моста до Серебряного парка, переделать резиновое покрытие на площадке с тренажерами и произвести замену тротуарной плитки в районе будущего фонтана», - сообщил заместитель главы городской администрации Виктор Казанцев.
Он добавил, что также необходимо завершить работы по озеленению территории и смонтировать фонтан.
«Мы нашли компромисс с подрядчиком, и он согласен провести эти работы», - подчеркнул заммэра.